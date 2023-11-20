Borsa İstanbul’da gong 1000 Yatırımlar Holding için çaldı

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. CEO’su Kadir Can Abdik, Yönetim Kurulu Üyeleri Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata, EC Yatırımlar Holding kurucusu Enver Çevik, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Kasım 2023 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda, ülkemizin büyümesinin, kalkınmasının ve yatırımlarının finansmanında sermaye piyasaları olarak, Borsa İstanbul olarak daha fazla sorumluluk ve rol alacağız. Bu büyüme perspektifinde, reel sektör tarafında daha fazla rol oynayacak olan, teknoloji ve enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin, yatırımcılarla bir araya gelmesinin en güzel örneklerinden birini, bugün burada 1000 yatırımlar holdingin işlem görmeye başlaması ile yaşıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding, iştirakleriyle birlikte yurtiçinde ve yurtdışında, bugüne kadar kendi kaynakları ile başarılı bir şekilde yürüttüğü faaliyetlerini, bundan sonra 3 milyon yeni ortağından aldığı destekle ve sorumluluğu ile, halka arz gelirini yeni yatırımlarında kullanarak devam edecektir. Böylece, hedefleri ve başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu halka arzda emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. 1000 Yatırımlar Holding’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Yenilikçi çözümler sunma ilkesiyle çalışıyoruz”

1000 Yatırımlar Holding CEO’su Kadir Can Abdik, törende yaptığı konuşmada, bugünün şirket adına önemli bir kilometre taşı olduğuna inandıklarını ifade ederek, “Geleceğin ekonomisinde önemli rol oynayacak yeni nesil ulaşım, yazılım ve yenilenebilir enerji alanlarına önem veren bir şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir, teknolojik ve yenilikçi çözümler sunan şirketlere yatırım yapma ilkesini benimsemiş bulunmaktayız. Küresel arenada varlık gösteren, milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve 600’den fazla kişiye istihdam sağlayan bir holding olarak, şeffaflık ve güvenirlik kavramlarını odağımıza alarak geleceğin sektörlerine yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de aynı değerler doğrultusunda bizlere inan ve güvenen yatırımcılarımıza hizmet edeceğiz. Bugün burada bulunmamıza vesile olan halka arzımız aynı zamanda şirketimizin vizyonu doğrultusunda ilerlemesi adına önemli bir dönemeç olacaktır” sözlerine yer verdi.

“Yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz”

Halka arz sürecini yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Abdik, "Halka arz sürecimizi, 3 milyon 42 bin 950 adedi yurt içi bireysel, 37 adedi yurt içi kurumsal, 5 bin 942 adedi yurt dışı katılımcı olmak üzere toplamda 3 milyon 48 bin 920 yatırımcımızın katılım ve 1.187.500.000 TL halka arz büyüklüğüyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Gelecek süreçte de halka arzın ardından elde ettiğimiz geliri kullanarak yatırımlarımızı artırmayı, büyütmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, değişen dünya ve trendleri analiz ederek orta vadede yüksek getirili sektör ve pazarlara yatırım yapma hedefimizi koruyoruz. Şirketimiz, güçlü sermaye yapısı ve değerli yatırımcılarımızın desteğiyle küresel bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemektedir. Yatırımcılarımızın ve paydaşlarımızın desteğiyle, daha nice başarılı dönemlere hep birlikte imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.

1000 Yatırımlar Holding’in halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise, “A1 Capital olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyor, doğru anlatım şekliyle yatırımcılarımızın yanında yer almayı önemsiyoruz. Son dönemde 10 şirketin halka arzına liderlik ederken, sayısız halka arza da konsorsiyum üyesi olarak destek olduk. 1000 Yatırımlar Holding’in halka arzıyla ise yeni bir gurur yaşıyoruz. Bünyesinde bulunan 5 farklı marka ile 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan 1000 Yatırımlar Holding’in halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 3 milyondan fazla yatırımcının halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 katı talepte bulunduğu halka arzımızda, aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. 1000 Yatırımlar Holding’in söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere göstermektedir” ifadelerini kullandı.