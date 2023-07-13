Borsa İstanbul'da gong Bien için çaldı

Halka arz sürecinde talep toplamanın ardından mayıs ayında işlem görmeye başlayan seramik sektörünün oyuncularından Bien için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Bien açıklamasına göre, 11-12 Mayıs tarihlerinde talep toplayarak halka arz sürecini tamamlayan Bien için düzenlenen halka arz gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bien Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan, Bien Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Ercan, Bien Mali İşler Direktörü-Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdinç, Bien Üretim Direktörü-Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Arıcan, Bien Yurtiçi Satış Direktörü Mutlu Erturan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Borsamızda 18 Mayıs’ta işlem görmeye başlayan Bien Yapı’nın bugün gerçekleştirdiğimiz halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz. Bien Yapı, halka arzdan gelen yüksek taleple yaklaşık 3,1 milyar TL tutarında halka arz geliri ve 1,5 milyon yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Şirketimizi, aracı kurumunu ve halka arzda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu başarılı halka arzın arkasında, şirketin bir başarı öyküsü ve yöneticilerinin/çalışanlarının yıllardır artarak devam eden emeği olduğunu aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Bien Yapı, üreten, istihdam oluşturan, dünyanın dört bir yanına satış gerçekleştiren bir şirketimizdir. Halka arzıyla birlikte bu gücünü daha da ileriye taşımıştır. Bu halka arzla birlikte, grubun Borsamızda işlem görmeye başlayan şirket sayısı 4 olmuştur. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyor, Bien Yapıya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bien Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan da sektörlerinde dünyanın en büyüğü olma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Bien Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Ercan ise artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla başlatılan halka arz sürecinde yoğun bir katılım yakaladıklarını aktararak, "Halka arz gelirlerimizin yüzde 45-55'in Aydın Çine'de yer alan yeni fabrika yatırımımızda, diğer yüzde 45-55'ini ise artan üretim hacmi nedeniyle oluşacak işletme sermayesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanmak üzere planlama yaptık. Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası olacak bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitemizi 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bien'in halka arzının tamamı sermaye artışı yöntemi ile mayıs ayında gerçekleştirilmişti. Böylece Bien'in halka açıklık oranı yüzde 20,0, halka arz büyüklüğü ise 3,1 milyar TL olmuştu. Süreç Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeli konsorsiyum aracılığı ile yürütülmüştü.