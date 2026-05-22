Borsa İstanbul'da gong Ekinciler Demir ve Çelik için çaldı

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Ekinci, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Ekinci, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, konsorsiyum lideri A1 Capital ve şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Talep toplama sürecini 13, 14 ve 15 Mayıs'ta tamamlayan şirket, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek 52 milyon lira nominal değerli paylar için planlanan satış miktarının yaklaşık 8,29 katı talep topladı. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan şirketin hisse fiyatı ise 45 lira olarak açıklandı.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, sanayinin köklü bir değerini sermaye piyasasıyla buluşturduklarını söyledi.

Şirketin yarım asrı aşan tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında istikrarlı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ergun, şunları kaydetti:

"Ekinciler Demir ve Çelik, bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle büyümesini ve hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Sermaye piyasası olarak sanayicilerimizin yanında yer alıyor ve sanayicilerimizi destekliyoruz. Bu vesileyle, bu stratejik halka arz kararını alarak Borsamızda işlem görmeye başlayan şirketimizin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara, çalışanlara ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Ekinciler Demir ve Çelik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyerek, başarılar diliyorum."

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci de büyüklüğü 2,3 milyar liraya ulaşan başarılı bir halka arz süreci sonunda borsada işlem görmeye başladıklarını belirtti.

Gong töreninin şirket için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini kaydeden Ekinci, şirketin kuruluş dönemine ilişkin şöyle devam etti:

"Ekinciler'in hikayesi, Türkiye sanayisinin büyümesi ve gelişmesiyle iç içe ilerlemektedir. Temelleri 1964'te Adana'da Ali Ekinci ve en büyük oğlu Orhan Ekinci tarafından atılan bu yolculuk, sanayinin ülke kalkınmasındaki stratejik rolünü erken fark eden bir vizyonla kısa sürede üretime dönüşmüştür. Karabük'te 1976'da kurulan mamul üretim tesisiyle üretim gücümüz artırılmış, lojistik ve dış ticaret faaliyetlerinin de entegre edilmesiyle güçlü bir sanayi yapısı oluşturulmuştur. İskenderun'da 1983'te kurulan bölgenin ilk özel çelik tesisi ise Ekinciler'i Türk çelik sanayisinin öncü kuruluşlarından biri haline getirmiştir."

Ekinci, çeliğin yalnızca bir sanayi ürünü değil, aynı zamanda ülke güvenliğinin, kalkınmanın ve bağımsızlığın da bir simgesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin ilk sanayicilerinden biri olan şirketin, yıllar içinde üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirdiğini söyledi.

Şirketin yıllık 1,4 milyon ton sıvı çelik üretimi ve 1,3 milyon ton haddeleme kapasitesiyle, gelişmiş çelik üretim teknolojileri ve uluslararası kalite standartlarındaki üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye gibi deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede, güvenli yapıların temelinde kullanılan çeliğin kalitesi ve güvenilirliği hayati önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz halka arz ise bu köklü üretim mirasını ve altyapısını paylaşmak bakımından yeni bir aşamayı temsil etmektedir. Şirketimiz sermayesinin yüzde 16,15'lik kısmı halka arz edilerek kıymetli yatırımcılarımızın ortaklığına sunulmaktadır. Bu adım yalnızca finansal bir süreç değil, aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde de 'mirastan geleceğe' vizyonumuz doğrultusunda üretim kapasitemizi, teknolojik yatırımlarımızı ve ihracat gücümüzü daha da artırarak Türk sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."