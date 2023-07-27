Borsa İstanbul’da gong Kaleseramik için çaldı

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi:

“Kale Seramik’in bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz.

Kale Seramik’in işlem görmeye başladığı bugünün, aynı zamanda Kaleseramiğin kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar Şirkete emeği geçen herkesi, başta Rahmetli İbrahim Bodur Bey olmak üzere hayırla yad ediyorum.

Kale Seramik, ülkemizin önemli sanayi şirketlerindendir. Sektörünün kurucusu, pazarının lideri, dünyanın önde gelen seramik üreticilerindendir.

Şirket yaklaşık 2,7 milyar TL tutarındaki halka arz geliriyle ve 2 milyona yakın yatırımcıya ulaşarak çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arzdan elde edilen gelir, yeni yatırımlara dönüşerek, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasına katkı sağlayacaktır.

Ülkemizin böyle köklü sanayi şirketlerini Borsamızda görmek bizi gururlandırmakta ve ülkemizin tüm sanayi şirketlerine güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha, şirketlerimizi büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı sermaye piyasaları yoluyla sağlamak üzere Borsamıza davet ediyorum.

Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Kale Seramik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.