Borsa İstanbul'da gong Meka Beton için çaldı

MEKA’nın gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, MEKA yöneticileri, Vakıf Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi:

“Meka İmalat Sanayinin bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen gong törenine, Borsamıza hepiniz hoş geldiniz. Meka İmalat Sanayi, inşaat ve madencilik sektörleri için başarılı bir şekilde ekipman ve tesisler tasarlamakta ve üretmektedir. Aslında ihtiyaca göre, bir çözüm merkezi şeklinde hareket ederek ürünler geliştirmektedir. Bu nedenle, Ar-Ge ve yüksek mühendislik çok önemli bir yerdedir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzıyla yatırımlarını finanse etmenin yanında, yeni bir döneme adım atmıştır. Ben bu önemli adımdan dolayı şirketi tebrik ediyorum. Bu başarılı halka arzdan dolayı, emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Şirketimize Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Tüm dünyada fark yaratan işlere imza atıyoruz

Gong töreninde bir konuşma yapan MEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, MEKA olarak 1987 yılında çıktıkları yolun en önemli kilometre taşlarından birini halka arzla gerçekleştirdiklerini söyledi. Ankara’da ileri mühendislik projeleri geliştiren bir firma olarak kurulduklarını hatırlatan Kaybal, “Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz eden vizyoner bir işletme olarak, kısa sürede inşaat ve iş makineleri üretimine başladık ve sektörümüzün öncüleri arasına girdik. Tamamı Türk sermayeli bir endüstriyel üretici olarak beton santrali ile kırma eleme komple tesis ve ekipmanları olmak üzere iki ana konuda faaliyet gösteriyoruz. Her iki faaliyet alanında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleme, ürün tasarımı, üretim, satış-pazarlama, montaj, satış sonrası hizmetler, saha eğitimi, tesis otomasyon yazılımları ve servis hizmetlerinin tümünde en iyi hizmeti sunmaya uygun altyapıya sahibiz. Standart ürünlerimizin yanı sıra bünyemizdeki güçlü Ar-Ge merkezi ile dünya genelinde yüksek kapasiteli özel tesis tasarımı ve üretiminde tercih önceliği yaratan uzmanlığımızla dünya genelinde fark yaratan işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Son beş yıldaki ihracat oranı yüzde 85’in üzerinde

Son beş yıldaki ortalama ihracat oranlarının yüzde 85’in üzerinde olduğunu ifade eden Kaybal, aralarında İngiltere, Fransa, İskoçya, Afrika, Romanya, Nijerya, Meksika, Belçika, Rusya, Amerika ve Cezayir’in bulunduğu 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarına dikkat çekti. Biri Eskişehir’de dördü Ankara’da olmak üzere beş tesise yayılmış üretim kapasitesiyle tüm dünyada beş kıtada satış faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Kaybal, şunları söyledi: “Türkiye’nin ve dünyanın en önemli projelerinde tesislerimizle yer almaktan son derece mutluyuz. Avrupa’nın en büyük altyapı projelerinden biri olarak kabul edilen İngiltere HS2 hızlı tren projesi, İstanbul (İGA)) dahil dünya genelinde birçok havalimanı projesi, barajlar, Meksika’daki ABD Konsolosluk Yerleşkesi, Fransa’daki Lyon Édouard-Herriot liman yatırımları gibi altyapı, ulaşım ve sosyal donatı projelerine tasarlayıp ürettiğimiz komple tesislerimiz ile imzamızı atmanın gururunu yaşıyoruz. Geri dönüşüm ve madencilik alanı da son zamanlarda Ar-ge ve üretim faaliyetlerimizin odağında yer alıyor. Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz ediyoruz. Mobil, sabit, kompakt beton santralleri ile en küçük şantiyeden en büyük projelere, hazır beton endüstrisinden prekast endüstrisine kadar tüm spektrumda ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün gamına sahibiz. Kırma ve eleme alanında standart ekipmanların yanı sıra kullanıcıların özel gereksinimlerini dikkate alarak tasarladığımız geniş yelpazede besleyiciler, kırıcılar, elekler, mobil üniteler ve yıkama sistemleri üretiyoruz.”

Global gücümüzü yeni pazarlara taşıyacağız

Güncel teknolojiler kullanarak yüksek kalite standartları ile ürettikleri ürünleri, mevcut tesislere entegre edebilecekleri yedek parçalar da sunduklarına dikkat çeken Kaybal, “Agrega üreticileri, geri dönüşüm tesisleri, endüstriyel mineral işleme tesisleri yatırımları, çeşitli madenler için yeni tesisler ve mevcut tesis kapasite artırımı veya revizyonuna yönelik müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerle hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Kuruldukları ilk günden itibaren dünya ekonomisinin dinamosu olan sektörlere yönelik endüstriyel üretime odaklandıklarını, düzenli olarak geliştirdikleri kapasiteleri, ulaştıkları pazarlar ve referans projelerde edindikleri tecrübeler ile global bir oyuncu olmayı hedeflediklerini ifade eden Kaybal, şunları söyledi: “Tüm dünyada kabul görmüş bu başarılarımızı daha kurumsal bir yapıda, nesilden nesile aktararak büyütmeyi amaçlayarak halka açılmaya karar verdik. Yatırımcılarımızın bize gösterdiği ilgi halka arz kararımızın doğruluğunu da bize göstermiş oldu. Halka arz kapsamında toplamda 16.900.000 TL nominal bedelli paylarımızı satışa sunduk ve halka arzımıza toplamda 4,11 kata denk gelen 1,74 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 69.494.205 TL nominal değerli talep geldi. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirin yüzde 42 ile 45’i arasındaki kısmını yatırımlarda, yüzde 42 ile 45’i arasındaki kısmı işletme sermayesinde kullanacağız. Halka arz gelirlerimizin yüzde 5 ile 8’i arasındaki bölümü güneş enerjisi santrali kurulumunda ve kalan yüzde 5-8’lik bölümü ise Ar-Ge ve Ür-Ge harcamalarında kullanmayı planlıyoruz.”

Halka arzla birlikte 3 milyonu aşkın yeni ortaklarının olduğunu hatırlatan Kaybal, “Tüm ortaklarımızdan aldığımız güçle global gücümüzü yeni pazarlara taşımak için çok daha hızlı ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.