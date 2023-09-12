Borsa İstanbul’da gong Tarkim için çaldı

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Ateş, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarkim Genel Müdürü Mücahit Asalıoğlu, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, dünyada artık stratejik bir öneme sahip olan tarım sektöründe, modern tesisleri ve güçlü AR-GE’si ile faaliyet gösteren Tarkim, halka arzdan elde ettiği gelir ile kapasitesini artırmayı, ürün yelpazesini ve ihracat hacmini genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu hedefine ulaşmada gerekli olan finansmanı sağlamada sermaye piyasalarını tercih ettiği şirketi tebrik eden Ergun, "Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tarkim’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu ise Tarım Kredi Grubu'na ait Manisa merkezli Tarkim'in 2009 yılında kurulduğunu ifade ederek, "Tarkim, 91 çalışanı, 1 milyar 100 milyon aktif büyüklüğü olan, 20 bin metrekare arazi üzerinde bitki koruma ilaçları üreten bir fabrikamızdır. 12 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip şirketimizin yüzde 60’ı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine, yüzde 40’ı Gübretaş AŞ'ye ait olup, halka arzından sonra halka açık olan kısmı yüzde 23,81 olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hamurcu, "5-6 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemi başlayıp sona eren şirketimizin halka arz büyüklüğü 537,5 milyon TL’ye ulaşarak, 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı iştirak etmiştir. Bugünkü törenimizle de Borsa İstanbul’da sürekli müzayede görmeye başlamış bulunmaktadır. Tarım ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanında olan tarım kredi grubuna güvenen milletimizin teveccühüne mazhar olan şirketimize katılan 2 milyon 675 bin 408 yatırımcımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi artık çok daha büyük." diye konuştu.

Halka arz ile yeni yatırımlara ağırlık verileceğini belirten Hamurcu, şöyle devam etti:

"Halka arz ile yeni yatırımlara ağırlık verilmesi, şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlilik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü uygulanması ile yeni yatırımlara ağırlık verilecektir. Konsorsiyum liderliğimizi yapan halk yatırım ve vakıf yatırıma teşekkür ederiz. Ayrıca alıma aracılık yapan tüm yatırım kuruluşlarımıza ve en çok alım gerçekleştiren Ziraat Yatırıma, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na teşekkür ederiz."