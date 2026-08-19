Borsa İstanbul'da gözler 14.300 seviyesinde: Serdar Pazı'dan 4 dev şirket için yol haritası

Serdar Pazı, piyasanın genel tablosuna bakıldığında Brent petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının dünya genelinde ve içeride negatif bir seyir yarattığını belirtti. Amerika endekslerinin tarihi zirvelerine yakın seyrettiğini ifade eden Pazı, yurt içinde ise para piyasası fonlarına yönelik getirilmesi muhtemel düzenlemelerin risk iştahını sınırladığını vurguladı. Endeks için 14.300 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu söyleyen Pazı, bu seviye aşılmadıkça konsolidasyonun devam edebileceğini, aşağıda ise 13.700 puanın üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu ifade etti.

Perakende devleri: BİM ve Şok arasındaki ayrışma

Hisse bazlı analizlerde perakende sektörüne dikkat çeken Pazı, BİM'in finansallarının kamuoyu tarafından beğenildiğini ve şirketin nakit yaratma gücünün yüksek olduğunu belirtti. BİM hissesinde 405 seviyesindeki kapanışın teknik olarak bir sıkışmanın yukarı yönlü tamamlanma arzusunu gösterdiğini ifade eden Pazı, aracı kurumların ortalama 524 TL hedef fiyatla %30 yükseliş potansiyeli öngördüğünü paylaştı.

Şok tarafında ise hissenin son yıllarda benzerlerine göre geride kaldığını belirten Pazı, 70 TL zirvesinden 43 TL'ye yaşanan düşüş sonrası bir dip oluşum çabası görüldüğünü söyledi. Şok'un brüt kar marjındaki gerilemenin soru işaretleri yarattığını ancak hissenin defter değerinin altında işlem gördüğünü ekledi. Şok için aracı kurumların hedef fiyatının 86 TL olduğunu ancak kar marjını artırmaya yönelik stratejilerin sonucunun henüz netleşmediğini ifade etti.

Sanayi ve inşaat: Petkim ve Enka'da teknik görünüm

Petkim hissesini değerlendiren Pazı, petrol fiyatlarındaki artışın ve rafineri marjlarındaki toparlanmanın ikinci çeyrek operasyonel sonuçlarına olumlu yansıdığını belirtti. Hisse için 20 TL seviyesinin kısa vadeli bir direnç olduğunu vurgulayan Pazı, Petkim'in 0,67 piyasa defter değeriyle defter değerinin oldukça altında işlem gördüğüne dikkat çekti.

Enka İnşaat tarafında ise 115 TL'den 78 TL'ye yaşanan geri çekilmenin ardından 80 TL üzerinde kalıcılığın kritik olduğunu ifade eden Serdar Pazı, şirketin döviz bazlı varlıklarının önemine değindi. Rusya ile ilgili jeopolitik gelişmelerin değerleme üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu belirten Pazı, buna rağmen şirketin uzun vadeli yükselen trendinin korunduğunu söyledi. Enka için aracı kurumların ortalama hedef fiyatı olan 128 TL, %58'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.