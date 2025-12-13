Borsa İstanbul’da haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,76 oranında değer kazancıyla 11 bin 311,31 puandan kapadı. Endeks, 8-12 Aralık 2025 haftası boyunca en düşük 11 bin 74,68, en yüksek ise 11 bin 330,97 puanı gördü.

Endekste hafta boyunca yurt içinde faiz kararı etkili olurken, küresel gelişmelerde de Fed faiz öne çıktı.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 0,80 oranında, holding endeksi yüzde 5,33 ve sanayi endeksi yüzde 2,01 oranında değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 33,20 oranında değer kazancıyla Kuyaş Yatırım (KUYAS) oldu. Onu yüzde 15,49 ile Coca Cola (CCOLA) ve yüzde 10,43 ile MLP Sağlık (MPARK) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri ise yüzde 16,31 ile Kontrolmatik (KONTR), yüzde 14,09 ile Oba Makarna (OBAMS) ve yüzde 12,18 ile Grainturk Holding (GRTHO) olarak öne çıktı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde 930 milyar 240 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) geçen haftaya göre değer kazanarak yine ilk sırada gelirken, 589 milyar 680 milyon TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA (GARAN) ve 480 milyar 900 milyon TL ile Enka İnşaat (ENKAI) onu takip etti.

En çok işlem görenler

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi geçen haftaya göre bir miktar gerileme ile 547 milyar 628 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde de yine bankaların öncülüğü görüldü. 37 milyar 632 milyon TL ile Akbank (AKBNK) geçen hafta olduğu gibi ilk sırada yer aldı. 34 milyar 468 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve 34 milyar 430 milyon TL’lik işlem hacmi ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.