Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

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Borsa İstanbul’da geçen hafta BIST 100 endeksi içinde yer alan hisselerde sert ayrışmalar yaşandı.

Haftanın en çok kazandıran hisselerinde Vestel Elektronik, Destek Finans Faktoring ve Halkbank öne çıkarken, kayıplar tarafında Pasifik Eurasia Lojistik, Katılımevim ve Girişim Elektrik Sanayi dikkat çekti.

Haftanın en güçlü performansını Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (VESTL) gösterdi. VESTL hisseleri haftalık bazda yüzde 18,76 değer kazanarak BIST 100’de en çok yükselen hisse oldu.

Vestel’i, Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) izledi. DSTKF hisseleri geçen haftayı yüzde 18,07 artışla tamamladı.

Halk Türkiye Halk Bankası AŞ (HALKB) da haftanın öne çıkan hisseleri arasında yer aldı. HALKB hisseleri yüzde 17,90 yükselerek BIST 100’de en çok kazandıran üçüncü hisse oldu.

Enerya Enerji AŞ (ENERY) hisseleri de geçen hafta yüzde 12,31 değer kazanarak BIST 100’de en çok yükselen dördüncü hisse oldu.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) ise yüzde 9,77’lik yükselişle haftanın en çok kazandıran beşinci BIST 100 hissesi oldu.

Kayıplarda Pasifik Eurasia ilk sırada

Haftanın en sert düşüşü Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ (PASEU) hissesinde görüldü. PASEU hisseleri haftalık bazda yüzde 40,90 gerileyerek BIST 100’de en çok kaybettiren hisse oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), yüzde 38,14’lük düşüşle kayıplar tarafında ikinci sırada yer aldı.

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ (GESAN) hisseleri yüzde 34,91 gerilerken, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ (EUPWR) hisseleri yüzde 34,22 değer kaybetti.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ise haftalık bazda yüzde 27,76 düşüşle BIST 100’de en çok kaybettiren beşinci hisse olarak kayıtlara geçti.