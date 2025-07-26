Borsa İstanbul'da hangi hisseler kazandırdı? İşte en çok yükselen ve düşenler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bu hafta en düşük 10.413,24 puanı, en yüksek ise 10.783,10 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,67 artışla 10.642,60 puandan bitirdi.

Sektörel endeksler de yatırımcısına kazandırdı. Mali endeks yüzde 1,86 artarak 13.806,06 puana yükselirken, sanayi endeksi yüzde 3,11 değer kazancıyla 13.524,47 puana çıktı. Teknoloji endeksindeki yükseliş dikkat çekti; endeks haftalık bazda yüzde 7,71 artarak 24.756,41 puana ulaştı. Hizmetler endeksi ise yüzde 2,10 oranında prim yaparak 10.453,47 puana çıktı.

Haftanın yıldızı 1000 Yatırımlar Holding oldu

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bu hafta en fazla yükselen hisse, yüzde 24,44’lük artışla 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. oldu. Onu yüzde 20,29 ile Grainturk Holding A.Ş. ve yüzde 18,36 ile Destek Finans Faktoring A.Ş. takip etti.

Haftanın en çok değer kaybedenleri...

Öte yandan, haftanın en çok değer kaybeden hisseleri arasında yüzde 11,59 düşüşle Şekerbank ilk sırada yer aldı. TAV Havalimanları Holding A.Ş. yüzde 6,92, KUYAŞ Gayrimenkul ise yüzde 5,21 oranında geriledi.

En değerli şirketler belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket ASELSAN oldu. 835 milyar 392 milyon liralık piyasa değeriyle zirvede yer alan ASELSAN'ı, 588 milyar lira ile Garanti BBVA ve 441 milyar 500 milyon lira ile Koç Holding izledi.