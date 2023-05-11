Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa, gün içinde sert yükselişlerin olduğu bir seyirde hareket ederken, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla artışlar hız kazandı. BIST 100 endeksinde yükseliş gün içinde kademeli olarak yüzde 8'i aştı; bankacılık endeksinde değer kazancı yüzde 9'un üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi 4492-4871 bandında hareket ederken; gün sonunda yüzde 7,87 oranında artışla 4848 puanda işlem gördü. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5492 puana gerilemişti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4480 ve 4400 seviyeleri destek, 4550 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksinde sert yükseliş

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken, İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklanmasıyla değer kazançları hız kazandı ve yüzde 9'un üzerine çıktı. Bankacılık endeksi kapanışta, yüzde 9,85 oranında artışla 4940 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksindeki artış, pazartesi gününden bu yana yüzde 24'ü aşarken; BIST 100 endeksi ise, yaklaşık yüzde 10 yükseldi.

En çok işlem gören hisse senetleri; Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Koç Holding oldu.

Risk iştahını kontrol etmek gerekiyor

Dr. Altuğ Özaslan - Fortuna Capital Danışmanlık Kurucusu

Borsa İstanbul'da 8 Mayıs gününden beri son 3 aya göre kısmen artan bir hacimle Türkiye'de değişim fiyatlanıyor. Bu fiyatlamayı bankacılık sektörü ve holdingler sürüklüyor. Yabancı yatırımcı tarafında çok kayda değer bir giriş olduğunu düşünmüyorum ama nette bir yabancı alımı ilgisi olduğu da aşikar. Senelerdir siyasi iskonto sebebiyle tarihsel çarpanlarının altında işlem gören bazı şirketlerin kısa vadede ön planda olma ihtimali yüksek.

Aynı zamanda aralık ayından beri süregelen satış sebebiyle bireysel yatırımcıların portföyleri ortalamada yüzde 20-25 civarında zararda, aynı şekilde fonlarda zararda. Bu yüzden borsaya bir giriş olacaksa, zarardaki portföylerden kısıtlı arz göreceğiz ve bu da fiyat hareketlerinin dalga boyunun ve volatilitenin yüksek olmasına sebep olacaktır.

Ama unutmamak tüm bu iyimser beklenti fiyatlamasının aksine bir seçim sonucu oluşursa da bu fiyat hareketinden daha sert bir aşağı yönlü fiyatlama ihtimali oluşabileceğini de dikkate alarak risk iştahını kontrol etmek ve krediden uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Bazı durumlarda geç olsun güç olmasın çok önemli bir sözdür.

Borsada, seçimlerden sonra normalleşme fiyatlanıyor

Uğurcan Kaya - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Seçimlerden sonra normalleşme olabileceği beklentisi, bankacılık sektörü başta olmak üzere Borsa İstanbul’da fiyatlanmaya devam ediyor. Bankacılık sektöründeki ilk çeyrek karlarının ağırlıklı olarak piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi ve makro ihtiyati tedbirlerin oluşturduğu olumsuz etkilerinin seçimden sonra zayıflamasına yönelik beklentiler bankacılık endeksini destekliyor.

Açıklanan bilançolarla birlikte çarpansal olarak ciddi iskonto oluştuğunu görüyoruz. Buna karşın bankalarda bulunan tahvil stoku ve önümüzdeki süreçteki TCMB’nin faiz politikası bankacılık sektörünün karlılığının devamı açısından önemli olacak. Bugün itibariyle 4900 seviyesinin üzerini test eden bankacılık endeksi bu hafta yüzde 23,4 yükseliş gösterdi.



Teknik olarak baktığımızda dün güçlü psikolojik bölge olarak gördüğümüz 4500 seviyesinin hemen altında kapatan bankacılık endeksi, bugün 4500 seviyesinin üzerinde tutunmasının ardından yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Bankacılık endeksinde 4820 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda ilk aşamada 5250 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir.