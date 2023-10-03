Borsa İstanbul'da iki rekor birden

Yükseliş eğilimine devam eden Borsa İstanbul, rekor seviyesini 8562 puana çıkarırken; öğleden sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Uzmanlar, 8400 puan üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş hareketinin devamı açısından önemli olacağına işaret etti.

8462 - 8562 bant aralığında hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 artışla 8513 puandan tamamladı ve böylelikle kapanış rekorunu da yukarı taşımış oldu.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,32 artış kaydederken, kapanışta sırasıyla yüzde 1,98 düşüş ve yüzde 0,80 primle seyretti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8600 ve 8700 seviyesi direnç, 8500 ve 8400 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda Fed etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanma riskinin ertelenmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" tonlu sözle yönlendirmeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının pay piyasalarını baskıladığını hatırlatan analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.