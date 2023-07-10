Borsa İstanbul'da 'ikili' zirve

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri karşılamayan faiz artırımı sonrası rekor serisi devam ediyor. BIST 100 endeksi, yeni hafta başlangıcında zirvesini yenilerken, sonrasında da yükselişini sürdürdü. Endeks, tüm zamanların en yüksek güniçi seviyesini 6290 puana taşıdı; günü yüzde 1,35 oranında yükselişle 6270 puandan tamamlarken böylelikle kapanış rekorunu da yukarı çekmiş oldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 1,41 oranında yükselişle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 6300 ve 6400 seviyeleri direnç, 6100 ve 6000 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazancıyla günü 6187 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

Dolar 26 TL'nin üzerinde

Dolar, geçtiğimiz haftayı 26,03 TL seviyesinde tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Kur, gün içinde en yüksek 26,1780 TL seviyesini görürken; saat 17.24 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 26,0873 TL seviyesinde hareket etti. Euro da 28,7410 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,23 artışla 28,6355 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,3965 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında yükseliş sürüyor

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 17.26 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 1612 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 650 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 830 liradan satılıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.613 liradan tamamlamıştı.

Gram altının tarihi zirvesi, geçtiğimiz perşembe günü gördüğü 1623 lirada bulunuyor.

ABD enflasyon verisi takip edilecek

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.