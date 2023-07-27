Borsa İstanbul'da ikili zirve

Borsa İstanbul, yılın en güçlü yükselişini sürdürürken; haftanın dördüncü işlem gününde çifte rekora imza attı. BIST 100 endeksi, gün içi zirvesini 6856 puana taşırken; gün sonunda yüzde 1,66 kazançla 6856 puanda işlem gördü ve kapanış rekorunu da tazeledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydederken; kapanışta sırasıyla yüzde 4,07 ve yüzde 1,70 oranında yükseldi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6900 ve 7000 seviyeleri direnç, 6700 ve 6600 puan destek konumunda bulunuyor.

Merkez Bankası, yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58'e çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan gerçekleştirdiği yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, temel amacın fiyat istikrarı olduğunun altını çizerken; "Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız" dedi.

Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirten Erkan, "Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir" olarak kaydetti.

Merkez Bankası, 2023 eflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı.