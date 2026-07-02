Borsa İstanbul'da ilk yarının yıldızı teknoloji endeksi oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2026'nın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 25,4 kazandırdı. Geçen yılı 11.261,52 puandan tamamlayan endeks, yılın ilk altı ayında 11.296,52 ile en düşük, 15.204,92 ile en yüksek seviyesini gördü. Endeks, 30 Haziran kapanışında 14.121,83 puana ulaşarak ilk yarıyı yükselişle tamamladı.

Aynı dönemde BIST 30 endeksi de yüzde 33,7 değer kazanarak 16.339,52 puana yükseldi. BIST 100'ün dolar bazındaki değeri ise geçen yıl sonuna göre yüzde 15,4 artışla 302,7 seviyesine çıktı.

Dört ana sektörün tamamı yükseldi

Yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'daki dört ana sektör endeksinin tamamı yatırımcısına kazandırdı.

En yüksek performansı yüzde 60,5 getiriyle teknoloji endeksi sergiledi. Teknoloji endeksini yüzde 28,4 ile mali, yüzde 26,3 ile sınai ve yüzde 19,4 ile hizmetler endeksi takip etti.

Finansal kiralama ve faktoring zirvede yer aldı

Alt sektörlerde de güçlü bir performans dikkat çekti. 23 alt sektör endeksinden 21'i yükselirken, yalnızca iki endeks ilk yarıyı kayıpla kapattı.

En yüksek getiriyi yüzde 411,9 ile finansal kiralama ve faktoring endeksi sağladı. Bu endeksi yüzde 91,8 ile bilişim, yüzde 52,2 ile metal ana sanayi, yüzde 33,5 ile gıda içecek ve yüzde 32,7 ile metal eşya makine endeksleri izledi.

Piyasaların yakından takip ettiği holding ve yatırım endeksi ilk yarıda yüzde 8,9, bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 değer kazandı.

Buna karşılık, yatırımcısına kaybettiren iki alt sektör endeksinden tekstil deri endeksi yüzde 14,4, spor endeksi ise yüzde 11,6 geriledi.