Borsa İstanbul'da 'jeopolitik risk' baskısı

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün İran'ın İsrail'e balistik füze fırlatacağı haberinin ardından sert kayıplar verirken; yeni güne de düşüşle başladı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9320 puandan başlarken; saat 10.11 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 9308 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,34 ve yüzde 0,77 gerilemeyle hareket ediyor. Sektör endekslerinin sigorta hariç tümü kaybettirirken, en çok gerileyen yüzde 1,33 ile turizm oldu. Sigorta endeksi güne yatay seyirle başladı.

BIST 100 endeksinde 9300 ve 9200 puan destek, 9500 ve 9600 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9351 puandan tamamlamıştı.

Kritik olan 200 günlük hareketli ortalama kırıldı

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi, dün yaşanan sert satış baskısı sonrası kritik 200 günlük hareketli ortalama olan 9500 seviyesini kırarak bu seviye altında kapanış gerçekleştirdi. Bir tepki alımı gelmesi durumunda bu alımların kalıcı olabilmesi için 9500 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bu seviye ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın satış baskısının hissedilmeye devam edilmesi durumunda 9250 seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir.

Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9166

Ahlatcı Yatırım

BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününde yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351 puan seviyesinde günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 94 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 9.238 olurken, en yüksek puan 9.680 seviyesi oldu. Kritik destek noktasının altında kapanan endekste satış hacimleri güçlü seyrediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.166, ilk direnç noktası ise 9.608 seviyesi olacak.

Küresel piyasalarda da risk iştahı törpülendi

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.