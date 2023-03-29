Borsa İstanbul'da kararsız seyir

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 4 bin 803 puana geriledi. Endeks sonrasında kararsız bir seyir izlerken, gün içerisinde en yüksek 4 bin 839 puanı, en düşük 4 bin 752 puanı gördü. BIST 100 endeksi saat 12:23 itibarıyla yüzde 0,71 oranında düşüşle 4 bin 776 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,77 yükselişle ve yüzde 0,66 düşüşle işlem görüyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39'la spor, en çok gerileyen yüzde 0,82'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 750 puan destek, 5000 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kaybederek 4 bin 811 puandan kapanmıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.