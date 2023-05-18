Borsa İstanbul'da kararsız seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasındaki iki işlem gününde oldukça sert hareketlere sahne olurken; daha sakin bir seyre yöneldi. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 20 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4681 puana çıktı. BIST 100 endeksi, 4699-4583 bant aralığında hareket ederken; saat 14.20 itibarıyla yüzde 1,55 düşüşle 4589 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4750 ve 4900 seviyeleri direnç, 4600 puan destek bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4661 puandan kapatmıştı.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Bien Yapı, Koç Holding, Astor Enerji ve İş Bankası (C) oldu.

Bankacılık endeksi de düşüşte

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,48 ve yüzde 1,49 oranında kayıpla işlem görüyor.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentiler güçlendi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.