Borsa İstanbul'da kararsız seyir
Borsa İstanbul'da volatil seyir devam ederken, işlem hacmi de zayıf seyrediyor. Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, kararsız hareket ediyor. Bankacılık endeksi dünkü sert düşüşünden sonra bugün de kayıpta.
Borsa İstanbul, aralıksız 3 işlem günü değer kaybederken, yeni güne alımlarla başlasa da sonrasında negatif ve pozitif tarafta dalgalandı.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 değer kazanarak 7601 puandan başlarken, gün içinde 7533 - 7621 bant aralığında işlem gördü. Endeks, saat 13.27 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 7588 puanda işlem görüyor.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,52 düşüş ve yüzde 0,03 yükselişle bulunuyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7500 ve 7420 seviyeleri destek, 7650 ve 7770 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 7568 puandan tamamlamıştı.