Borsa İstanbul'da kayıp devam ediyor! Bankalar yüzde 4'ü aştı

Borsa İstanbul, tüm dünyanın 'petrol şoku' ile haftaya başladığı günde açılışta yüzde 1,49 düşüşle 12 bin 602 puana geriledi ve gün içinde de negatif seyir devam ediyor.

ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının hafiflememesi ve tarafların da çatışmayı uzatmaya hazır görünmesi nedeniyle küresel piyasalarda risk algısı arttı. Petrol fiyatları da arz endişeleriyle hızlı yükselirken; Brent petrolün varil fiyatı bugün 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu gelişme, küresel enflasyon risklerini de artırdı.

Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,49 azalışla 12 bin 602 puandan başlarken; endeks saat 10.21 itibarıyla yüzde 2,10 kayıpla 12 bin 518 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,24, holding endeksi yüzde 2,45 değer kaybederken; endeksler şu dakikalarda sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 3,33 puanda bulunuyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puan destek, 12.900 ve 13.000 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamlamıştı.

SPK açığa satış yasağının devamına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Borsada satış baskısı devam eder mi?

Destek Yatırım

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin bu hafta da BIST100 üzerinde baskı yaratmaya devam etmesini bekliyoruz. Petrol fiyatlarında hafta sonunda yaşanan 20 dolarlık artışın enflasyon beklentilerini yükseltmesiyle birlikte, TCMB’nin faiz indirimlerini belirsiz bir süre askıya almasını da bekleyebiliriz. Küresel satış baskısının etkisiyle bugün 12.000–12.200 aralığında oluşabilecek tepki alımlarının gücünü izleyeceğiz.

Petrol sevkiyatlarının durması ve buna bağlı olarak üretimlerin askıya alınması nedeniyle Aygaz ve Tüpraş’ı; yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım portföyüyle defansif bir yapıya sahip Türkiye Sigorta’yı ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne yönelik yeni düzenleme beklentileri nedeniyle Agesa Emeklilik’i günlük önerilerimiz arasına alıyoruz.

Borsada hangi seviye kritik?

İntegral Yatırım

Teknik olarak Borsa endeksi 13000 seviyesinin altına sarktı. Böylelikle borsa endeksini tutan 50 günlük ortalamanın da altına geri çekilmiş oldu. Teknik olarak 13000 seviyesinin altında geri çekilmenin devam etmesi satış basının artmasını destekleyen bir unsur. Böyle bir durumda 200 günlük ortalama ve 22 haftalık ortalama olan 12000 seviyesine doğru satış baskısı artabilir. Yeniden yukarı yönlü tepkilerin gelebilmesi için 13000 seviyesi üzerine yerleşilmesi şart.