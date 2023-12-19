Borsa İstanbul'da kayıp sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftanın son iki gününde sert yükselirken, yeni haftada geriliyor. Endekste aşağı yönlü hareket için yakın destek olarak 7700, yukarı yönlü harekette ise 7900 seviyesi izleniyor.

Piyasalar, perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Ekonomistlerin medyan beklentisi, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 değer kaybıyla 7783 puandan başlarken; 7652 - 7786 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 12.02 itibarıyla yüzde 1,51 düşüşle 7668 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla, yüzde 2,26 ve yüzde 1,74 düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7600 puan destek, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7790 puandan tamamladı.