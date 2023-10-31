Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 2'yi aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel borsaların jeopolitik risklere duyarlılığı azalırken, Borsa İstanbul geçtiğimiz üç işlem gününü pozitif tamamlamasının ardında yeni güne de alıcılı başladı. 7523- 7775 bant arasında işlem gören BIST 100 endeksi, gün boyu negatif ve pozitif tarafta dalgalı seyrederken; kapanış saatine doğru kayıplarını artırdı. Endeks, saat 17.36 itibarıyla yüzde 2,10 düşüşle 7552 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7830 ve 8000 seviyeleri direnç, 7600 ve 7400 puan destek konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,90 ve yüzde 1,98 kayıpla bulundu.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, TAB Gıda, Mia Teknoloji ve Astor Enerji oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamlamıştı.