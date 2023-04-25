Borsa İstanbul'da kayıplar arttı

Borsa İstanbul, dün günü değer kazancıyla tamamladıktan sonra yeni güne de yükselişle başladı; ancak ilerleyen saatlerde bu hareketini koruyamadı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5034 puana çıkarken, sonrasında negatif tarafa geçti; akşam saatlerine doğru ise kayıplar derinleşti. Endeks, gün içerisinde en yüksek 5042 puanı, en düşük 4881 puanı gördü. BIST 100 endeksi kapanışta, yüzde 2,62 oranında düşüşle 4891 puanda hareket etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 2,78 ve yüzde 2,01 oranında düşüşle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5000 ve 4980 seviyeleri destek, 5100 ve 5150 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5022 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda 'bilanço' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, bugün ABD'de yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bilançolarda ekonomik aktiviteye dair işaretlerin aranacağını aktaran analistler, bugün 200'e yakın şirketin bilançolarının açıklanmasının beklendiğini bildirdi.