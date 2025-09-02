Borsadan 2 hafta sonra kritik seviyenin altında kapanış! 'Kayyum' kararıyla hızlı geriledi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından, Borsa İstanbul'da kayıp gün içinde yüzde 5'i aştı. Bankacılık endeksinde düşüş ise, yüzde 8'in üzerine kadar çıksa da sonrasında toparlandı. BIST100 endeksi, yaklaşık 2 hafta sonra ilk kez kritik seviye olan 11 bin puanın altında kapanış gerçekleştirdi. Öte yandan, borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı. Türkiye'nin CDS puanı ise, 8 baz puan arttı.
İSTANBUL / EKONOMİ
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken, sonrasında yönünü aşağı çevirdi. BIST100 endeksinde kayıplar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal etmesinin ardından derinleşti ve gün içinde düşüş yüzde 5'in üzerine kadar çıktı. Böylelikle, 31 Temmuz'dan bu yana elde edilen kazanımlar geri verilirken, sonrasında toplarlanma çabasına girildi. Bankacılık endeksinde ise gün içinde değer kaybı, yüzde 8'i geçti. Uzmanlar, beklenmeyen bir karar olduğunu ve yatırımcıların panik satışına yöneldiğini belirtti.
Yaşanan siyasi gelişmelerin ardında Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 8 baz puan artışla 272,6'ya çıktı.
Borsada satış baskısı yayıldı
Borsa İstanbul'da satış baskısı genele yayılırken, BIST100 endeksi gün sonunda yüzde 3,57 kayıpla 10.877 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise, kapanışta yüzde 4,76 düşüşle 15.553 puanda hareket etti.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamlamıştı.
Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı getirildi
Borsa İstanbul'da açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
BIST'ten yapılan açıklamada, "Saat 15:40:03 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen 2% değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." denildi.