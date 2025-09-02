Borsadan 2 hafta sonra kritik seviyenin altında kapanış! 'Kayyum' kararıyla hızlı geriledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başlarken, sonrasında yönünü aşağı çevirdi. BIST100 endeksinde kayıplar, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl kongresi iptal etmesinin ardından derinleşti ve gün içinde düşüş yüzde 5'in üzerine kadar çıktı. Böylelikle, 31 Temmuz'dan bu yana elde edilen kazanımlar geri verilirken, sonrasında toplarlanma çabasına girildi. Bankacılık endeksinde ise gün içinde değer kaybı, yüzde 8'i geçti. Uzmanlar, beklenmeyen bir karar olduğunu ve yatırımcıların panik satışına yöneldiğini belirtti.

Yaşanan siyasi gelişmelerin ardında Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 8 baz puan artışla 272,6'ya çıktı.

Borsada satış baskısı yayıldı

Borsa İstanbul'da satış baskısı genele yayılırken, BIST100 endeksi gün sonunda yüzde 3,57 kayıpla 10.877 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise, kapanışta yüzde 4,76 düşüşle 15.553 puanda hareket etti.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 11.279,95 puandan tamamlamıştı.

Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı getirildi

Borsa İstanbul'da açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Saat 15:40:03 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen 2% değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." denildi.