Borsa İstanbul’da kayıplar derinleşti

İSTANBUL

Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi eşliğinde geriliyor. Açılışta Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5 bin 403 puandan başlarken; sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

BIST 100 endeksi, bugünkü işlemlerde 5 bin 144 puana kadar gerileyerek, yaklaşık son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Endeks, saat 15:12 itibarıyla yüzde 2,67 oranında kayıpla 5 bin 224 puan seviyesinde hareket ediyor. BIST 100 Endeksi, gün içerisinde en yüksek ise, 5 bin 419 puana kadar tırmandı. Toplam işlem hacmi 73,12 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Saat 14:33 itibariyle BIST 100 Endeksi'ne en yüksek negatif katkıyı veren 11.72 puanla SASA olurken, onu 8,62 puanla Tüpraş, 8.30 puanla Şişecam, 8.12 puanla Akbank, 8.07 puanla Turkcell, 7,38 puanla Aselsan veriyor.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 4’ü aştı

Bankacılık endeksi güne 0,81 oranında değer kazancıyla başladı; ancak sonrasında yönünü aşağı çevirerek kayıplarını derinleştirdi. Bankacılık endeksi, şu dakikalarda yüzde 3,67 oranında düşüşle 4 bin 441 puanda işlem görüyor.

Holding Endeksi ise, yüzde 3,03 oranında değer kaybında...

Analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 250 seviyesinin destek, 5 bin 500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.