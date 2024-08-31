Borsa İstanbul’da kötü başlayan ağustos ayı nasıl geçti?

5 Ağustos Pazartesi günü, dünyada ABD durgunluk endişeleri ve çözülen carry trade pozisyonlarıyla çöküşe uyanan piyasalar, “kara pazartesi”ye adını veren 80’lere göre daha hızlı toparlansa da Türkiye’de düşüş devam etti.

Aynı gün açıklanan enflasyon, beklentilerin üzerinde kalmaya devam ederken, TÜİK TÜFE aylık yüzde 3,23, yıllık bazda da yüzde 61,78 oranında gerçekleşti.

Sanayi verilerinde yavaşlama görülen ayda, sıklıkla tartışılan konulardan biri de iflas ve konkordato oldu. Borsa İstanbul’da da Mega Polietilen (MEGAP) konkordato ilan ederken, yılın ilk 7 ayında konkordato ilan şirket sayısı 2023’ün tamamını aştı.

Üretim, dış ticaret verilerinin yanında, TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumu da yakından izlendi. Bankalara yönelik yeni düzenlemelerin getirildiği ağustos ayında TCMB’nin yılsonu enflasyon hedefleri değişmedi.

Enflasyon beklentileri, gerek TCMB anketi gerek TEBA’da (Koç Üniversitesi Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi) hanehalkı tarafında bozulmaya devam etti.

Sanayiye yönelik verilerde de üretim ve kapasite kullanım yavaşlamaya işaret ederken, İSO PMI, MÜSİAD SAMEKS gibi veriler de eşik değerlerin altında kaldı. Reel Kesim Güven Endeksi de sınırı aşamadı.

Bu ekonomik görünüm eşliğinde piyasalarda fiyatlamalar nasıl oldu?

Para ve emtia piyasaları

Tüm bu görünümde, dolar/TL aylık bazda yüzde 2,76, Euro/TL de yüzde 2,05 oranında son 1 ayda artış gösterdi.

Altında yeni rekorlar görülürken, ons altın Fed’in faiz indirimlerinin etkisiyle en yüksek 2.531 dolar seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul’da ağustos ayı nasıl geçti?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ağustos ayının son haftasını, 5 haftadır süren düşüş eğilimini bitirerek yüzde 1,71 yükselişle tamamlarken, tüm ayı ise yüzde 7,57 oranında düşüşle tamamladı. Endeks, yılbaşından bu yana yüzde 31,63 oranında yükseldi.

Borsada hangi sektör öne çıktı?

Bankacılık endeksi son 1 haftada yüzde 1,39, sanayi endeksi de yüzde 1,02 oranında değer kazandı. Ağustos ayında sırasıyla yüzde 6,01 ve 7,93 oranında da değer kaybettiler.

Borsa İstanbul’da geçen hafta (26-30 Ağustos) en çok yükseliş gösteren sektör endeksi, yüzde 4,39 ile inşaat oldu. En çok düşen de yüzde 8,24 ile madencilik endeksi oldu.

Ağustos ayı boyunca sektörler içinde yüzde 4,35 ile madencilik en çok yükselen sektör endeksi olurken, yüzde 16,28 ile sigortacılık en çok düşen sektör endeksi oldu.

Borsa İstanbul’da en çok kazandıran hisseler

BİST 100 endeksine dahil hisseler içinde, ağustosun son haftasında en çok yükselen, yüzde 13,66 ile Batı Çimento (BTCIM) olurken, ay boyunca da yüzde 26,01 ile en çok yükselen hisse senedi oldu.

Endekse dahil hisseler içinde geçen hafta en çok değer kaybedenlerde, yüzde 11,91 ile Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) öne çıkarken, ay boyunca en çok değer kaybeden hisse de yüzde 24,01 ile Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi (KRDMD) oldu.

Ağustos ayında hisselerin geneli değer kaybederken, 14 hisse değer kazandı.

En çok dikkat çeken hisseler

Ay boyunca ve ağustosun son haftasında en yüksek işlem hacmi olan hisse senedi Türk Havayolları (THYAO) olurken, onu İş Bankası (ISCTR) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) izledi.

BİST 100 endeksine bağlı hisseler içinde, en yüksek piyasa değerine sahip hisselerde başı, 472 milyar 437 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) çekerken, Garanti BBVA (GARAN) 471 milyar 660 milyon TL ve Türk Hava Yolları (THYAO) 414 milyar 690 milyon TL ile onun ardından geldi.