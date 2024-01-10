Borsa İstanbul'da kritik çarşamba

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, üçüncü işlem günü aradan sonra dün günü negatif tarafta tamamlarken, yeni günde dalgalı bir seyirde hareket ediyor. Uzmanlar, bugünün çarşamba olması nedeniyle kredili pozisyonlardaki takas avantajının gün içerisinde satış getirebileceğini, ancak 7640 puan seviyesinin üzerindeki kapanışların olumlu görülebileceğini belirtiyor.

Piyasalar bu hafta, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) New York'ta gerçekleşecek 'Yatırımcı Günleri' toplantısını ve cuma günü Moody’s'in takvime göre yapması beklenen Türkiye değerlendirmesini yakından takip edecek. Buradan gelebilecek not artışı veya görünümde iyileşme piyasalar tarafından pozitif algılanabilir.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 değer kaybederek 7733 puana inerken; 7709 - 7780 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.38 itibarıyla yüzde 0,44 primle 7770 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 azalırken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla, yüzde 0,20 ve yüzde 0,70 kazançla hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7720 ve 7630 seviyeleri destek, 7820 ve 7950 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 7736 puandan tamamlamıştı.