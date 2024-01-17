Borsa İstanbul'da kritik çarşamba

Borsa İstanbul, geçtiğimiz iki işlem gününü kritik seviye olan 8000 puanın üzerinde tamamlarken, yeni güne düşüşle başlasa da sonrasında yeniden bu önemli seviyenin üzerinde işlem görmeye devam etti. Uzmanlar, çarşamba günleri gerçekleşen kredili pozisyonlardaki takas avantajının günün ilk saatlerinde yukarı eğilimi zayıflatabileceğini ve günün net hareketinin kapanışa doğru gerçekleşebileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kaybederek 7998 puana inerken; 7982 - 8046 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.49 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 8026 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,46 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,14 ve yüzde 0,06 primle hareket etti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7910 ve 7850 seviyeleri destek, 8000 ve 8060 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 8032 puandan tamamlamıştı.