Borsa İstanbul'da kritik eşik: Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıya strateji uyarıları

Borsa İstanbul'daki negatif tablonun birkaç ana nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. Eryılmaz, en önemli etkenin MSCI tarafında gelen uyarılar olduğunu ifade etti. Bu uyarıların hem yabancı hem de yerli yatırımcıların pozisyon alırken dikkat ettiği bir unsur haline geldiğini söyleyen Doç. Dr. Eryılmaz, ayrıca SPK'nın fonlarla ilgili getirmeyi planladığı düzenleme beklentilerinin, özellikle serbest fonlarda kar satışlarını tetiklediğini belirtti. Bunlara ek olarak, petrol fiyatlarındaki yükselişin Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerini belirsizleştirerek ötelemesi de piyasa üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Kısa vadeli yatırımcı için ‘pozisyon azaltma’ dönemi

Endeksin 13.292 puandan kapanış yapmasının ardından kritik bir noktada olunduğunu ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcılar için, "Kısa vadeli yatırımcı 13.500 - 13.550 bandı geçilmeden kademeli alım düşünmemeli, hatta buralara doğru bir hareketlenme olursa kar satışlarını değerlendirmeli" uyarısında bulundu. Aşağı yönde ise 12.890 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Eryılmaz, bu seviyenin altının 12.600 ve hatta 12.000’li seviyeleri gündeme getirebileceğini belirtti.

“Uzun vadeli yatırımcı panik yapmamalı”

Uzun vadeli yatırımcılar için durumun daha farklı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Eryılmaz, panik satışına gerek olmadığını, aksine geri çekilmelerin birer alım fırsatı olarak görülebileceğini söyledi. 12.600 - 12.900 aralığının uzun vadeli alımlar için uygun seviyeler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz, bu süreçte bilançosu güçlü, nakit akışı iyi ve borçluluk seviyesi düşük şirketlerin tercih edilmesi gerektiğini önerdi.

Gözler 3 Ağustos'ta açıklanacak enflasyon verisinde

Piyasanın 3 Ağustos Pazartesi günü gelecek enflasyon verisi öncesinde pozisyon almak istemediğini belirten Doç. Dr. Eryılmaz, kendi hesaplamalarına göre aylık bazda %1,99 civarında bir enflasyon beklediğini açı. Özellikle sağlık ve hizmet grubundaki artışların etkisiyle mevsim etkilerinden arındırılmış verinin yüzde 2,3’lere kadar yükselebileceğini öngören Doç. Dr. Eryılmaz, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dezenflasyon sürecinin sekteye uğrayabileceği ve faiz indirimi beklentilerinin daha da ötelenebileceği kaygısının piyasayı rahatsız ettiğini belirtti.

Küresel piyasalar ve Fed etkisi

Küresel tarafta Fed’in faizi sabit bırakmasına rağmen metindeki "şahin" vurguların dikkat çekici olduğunu söyleyen Doç. Dr. Eryılmaz, Fed Başkanı Powell’ın ileriye dönük net bir sözlü iletişim kurmamasının piyasada farklı yorumlandığını ifade etti. Ancak ABD tahvil faizlerindeki yükselişin Fed’in işini yaptığını belirten Doç. Dr. Eryılmaz, küresel taraftaki olumlu bilançoların (Microsoft, Samsung gibi) Borsa İstanbul'da ancak sınırlı bir tepki yükselişine neden olabileceğini, kalıcı bir rahatlama için enflasyon verisinin görülmesi gerektiğini ekledi.