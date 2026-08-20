Borsa İstanbul'da kritik seviyeler: Volkan Dükkancık'tan endeks ve hisse analizleri

BIST 100 endeksi, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan sancılı sürecin ardından gerçekleştirdiği %2,34'lük yükselişle 14.458 puandan kapanarak toparlanma sinyali verdi. Volkan Dükkancık, daha önce paylaştıkları 13.200 seviyesinin kısa vadeli dip olarak kalması senaryosunun gerçekleştiğini belirtti. Endeksin dün gerçekleştirdiği kapanışın düşen trendin de üzerinde olduğunu vurgulayan Dükkancık, endeksin asıl ralli moduna geçmesi için yılbaşından beri takip edilen üst kanala girmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de endeksin 14.400 seviyesi üzerinde yerleşip birkaç gün boyunca kalıcı kapanışlar yapması kritik önem taşıyor.

Küresel gelişmeler ve Fed desteği

Piyasalardaki coşkunun arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını iki katına çıkaracağını duyurmasının önemli bir rolü olduğunu belirten Dükkancık, bu adımın uzun vadeli faizlerin yükselişini sınırlayacağını ve piyasada faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağı algısını güçlendirdiğini söyledi. Riskli varlıklara ve altına alım getiren bu küresel rüzgarın yanı sıra, Borsa İstanbul'da kalıcı bir yükseliş trendi için bazı temel gelişmelerin de gerektiğini ifade etti. Bu gelişmelerin başında ABD-İran geriliminin azalması, petrol fiyatlarının 80 doların altına gevşemesi, yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlatması yer alıyor.

Tüpraş’ta yükseliş sürüyor, Koç Holding geride kaldı

Hisse değerlendirmelerinde dev şirketlere değinen Dükkancık, Tüpraş'ın 200 liradan 400 liraya soluksuz bir yükseliş kaydettiğini ve bu trendin temel rasyolarla desteklendiğini belirtti. Dizel rafineri marjlarının yüksek kalmaya devam etmesinin şirketin karlılığına büyük katkı sağladığını vurgulayan analist, 3. çeyrek bilançosunun da güçlü gelebileceğini ancak yeni alım yapacakların dikkatli olması gerektiğini, elinde hisse olanların ise 10 günlük hareketli ortalamayı izleyerek trendin keyfini sürmesini önerdi. Koç Holding'in ise Tüpraş'ın gerisinde kaldığını söyleyen Dükkancık, 220 direncinin kar alımı için takip edilebileceğini, ana pozisyonların ise 200 seviyesine stop konularak taşınabileceğini belirtti.

Bilançoları açıklanan Gürsel Turizm ve Yeoteknoloji'de son durum

Gürsel Turizm'in sağlam bir bilanço açıklamasına rağmen geçmişteki olağanüstü büyüme temposunun geride kalması nedeniyle piyasadan hafif negatif bir tepki aldığını ifade eden Dükkancık, hissede teknik görüntünün bozulduğunu ve 22 günlük ortalamanın altına inildiğini belirtti. Hissenin bir süre daha 290-390 lira bandında yatay seyretmesini beklediğini ekledi. Yeoteknoloji tarafında ise bilançonun fena gelmemesine rağmen fiyatlamaların önceden yapıldığını aktaran analist, 35,50 ve özellikle 35 seviyesinin kritik olduğunu, bu seviyenin altına inilmesi durumunda düzeltme baskısının artabileceğini söyledi.

Ülker'de toparlanma sinyali ve Yayla Gıda'da yatay bekleyiş

Ülker hissesinin dip seviyelerden gelen bilançoyla 'en kötü geride kalıyor' algısı oluşturduğunu ve aracı kurumların olumlu raporlarıyla teknik olarak toparlandığını belirten Dükkancık, ancak hisse 255 günlük ortalamasının altında olduğu için kalıcı alımdan ziyade tepki pozisyonu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hissede aşağıda 93-94 civarında bir boşluk kaldığını ve kısa vadede önce bu boşluğun dolup ardından 110 seviyesine doğru bir hareket görülebileceğini aktardı. Güçlü hikayesine rağmen fiyatlamada isteksiz olan Yayla Gıda'da ise uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini, kırmızı düşen trend kırılmadan kısa vadede büyük bir rahatlama beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Operasyon gören hisseler ve Ray Lojistik değerlendirmesi

Turex Turizm ve Alarco GYO hisselerinin geçmişte operasyon yemiş hisseler olmaları nedeniyle toparlanmalarının zaman alacağını belirten Dükkancık, Turex'te temel ve bilanço anlamında sıkıntı olmamasına rağmen yatırımcıların zamana ihtiyaç duyulduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti. Alarko GYO'nun ise güçlü nakit yapısıyla dibi bulduğunu ve 320 seviyesinin altının kolay olmadığını, buradan başlayacak bir hareketin hisseyi 440-450 civarına taşıyabileceğini söyledi. Hintli yatırım gurusu Pabrai'nin yatırım yaptığı Ray Lojistik hissesinde ise yükseliş trendinin devam ettiğini ancak kısa vadeli algoritmanın 'sat' verdiğini kaydeden Dükkancık, 2050 seviyesinin kritik destek olduğunu ve bu seviyeye stop konularak pozisyonların korunabileceğini sözlerine ekledi.