Borsa İstanbul'da kritik viraj: Volkan Dükkancık'tan detaylı hisse analizleri

Haftalık piyasa değerlendirmesinde yurt içi ve yurt dışı gündemin oldukça yoğun olduğunu belirten Volkan Dükkancık; dün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), önümüzdeki günlerde netleşecek olan TCMB ve ECB faiz kararları ile ABD enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu ifade etti. Jeopolitik gerilimler nedeniyle petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına dayanmasının Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeleri yakından bağladığını vurgulayan Dükkancık, akaryakıt zamları, yüksek rafineri marjları ve okulların açılmasının eylül ayı enflasyonunu yukarı taşıyacağını belirtti. Bu nedenle Merkez Bankası'nın bu ay faiz indiremeyeceğini öngördü.

SPK'nın fon rehberi düzenlemesi sonrası fonlar üzerinde yaşanan baskının piyasada ekstra bir yük yarattığını ve bu durumun birkaç hafta daha sürebileceğini ifade eden Dükkancık, yatırımcılara günlük hareketlere çok anlam yüklememelerini tavsiye etti. Endeksin 14.000 etrafında tutunma çabasında olduğunu belirten Dükkancık, majör desteklerin 13.600 - 13.700 seviyelerine geldiğini söyleyerek yatırımcılara şaka yollu ama ciddi bir biçimde, "Mümkünse ekran açmadan şu bir iki haftayı geçirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Endekste yeni zirve için ekim sonu işaret edildi

XU100 endeksindeki teknik görünümü aylık grafik üzerinden yorumlayan Dükkancık, endeksin son 8 ayın 7’sinde 14.500 - 14.600 seviyesini denediğini ancak bir türlü geçemediğini belirtti. Benzer bir sürecin 2025 yılının Ağustos ayında 11.300 seviyesinde yaşandığını hatırlatarak, 14.500 - 14.600 bandı üzerinde haftalık kapanışlar görülmesi durumunda endeksin teknik olarak yıl sonu hedefinin 17.800 seviyeleri olacağını öngördü. Zamanlama olarak ise yeni bir zirvenin görülme potansiyelinin, Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminin beklendiği Ekim ayının sonuna doğru oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Halkbank ve Karsan'da yön yukarı, seviyeler kritik

Halkbank (HALKB): Davanın cezasız ya da hafif bir sıyrılmayla sonuçlanma beklentisiyle bankanın üzerindeki yıllardır süren baskının kalktığını belirten Dükkancık, Pusula Yatırım olarak hisse için 100 TL hedef fiyat verdiklerini hatırlattı. Bankanın yurt dışından borçlanma ve sermaye problemlerini aştığını, net faiz marjı ve kredi-mevduat makası en hızlı iyileşecek kurumlardan biri olduğunu ifade etti. Hisse fiyatının 35 TL'den 55 TL'ye hızlı geldiğini belirten Dükkancık, yatırımcıların 51 - 52 TL seviyelerine stop koyarak mevcut pozisyonlarını korumalarını tavsiye etti. Hisse, 50 TL üzerinde kaldığı sürece yönün yukarı olacağını ve yeni 50 - 70 TL kanalına geçildiğini ekledi.

Karsan (KARSN): Hissede 9 TL’deki çoklu dip seviyesinden başlayan güçlü bir toparlanma olduğunu söyleyen Dükkancık, hissenin 15 TL'deki yakın dönem zirvesine doğru hareketlendiğini Dükkancık, bu seviyenin üzerinde haftalık kapanışlar alınması durumunda TL bazında yeni zirvelerin önünün açılacağını ifade etti.

Hektaş ve Şişecam 'kanayan yara' konumunda

Hektaş (HEKTS): Pandemi dönemindeki hızlı yükselişin ardından yaklaşık 4 yıldır yatırımcısını üzdüğünü belirten Dükkancık, yüksek faiz ortamında şirketin aşırı borçlu olmasının ana faaliyetlerini bile olumsuz etkilediğini söyledi. Hissenin 2.60 TL civarında majör bir desteği bulunduğunu, buradan tepki verebileceğini ancak tercih listesinde olmadığını ifade etti. Mevcut pozisyonların portföy içindeki oranının %10'u geçmemesi gerektiğini söyleyen Dükkancık, bu seviyelerden satmanın doğru olmadığını ancak yeni alım da önermediğini; hissenin tekrar radarına girmesi için 3 TL üzerinde kapanışlar araması gerektiğini belirtti.

Şişecam (SISE): Şişecam'ın da piyasanın kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyen Dükkancık, mayıs ayı sonundan (47 TL seviyesinden) bu yana algoritmalarının hisse için "sat" konumunda olduğunu belirtti. 255 günlük ortalamasının altında işlem gören hissenin orta vadeli trendinin zayıf olduğunu, kısa vadede 38 TL seviyelerinde tutunursa ikili dip yaparak yükselebileceğini kaydetti. Ancak 42 TL üzerinde haftalık kapanış görmeden Şişecam’ı tercih listelerinde üst sıralara almayacağını ekledi.

Limak Çimento (LMKDC): Çimento sektörünün genel gidişatının sevimli olmadığını, faiz hassasiyetinin yüksek olduğunu ve son bilançoların iç açıcı gelmediğini belirten Dükkancık, daha önce destek olan 22 TL seviyesinin artık güçlü bir dirence dönüştüğünü söyledi. Hisse 22 TL altında kaldığı sürece pozisyonların azaltılmasının faydalı olacağını önerdi.

Sigorta ve altın sektöründe pozisyonlar korunuyor

Türkiye Sigorta (TURSG): Sektörün en güçlü yapılanmaya sahip şirketi olduğunu ve birleşme sinerjisini çok iyi kullandığını aktaran Dükkancık, bilançonun da iyi geldiğini belirtti. Son 1 yıllık maliyetlenme bölgesine yakın olan hissede, 5.70 TL stop seviyesi kırılmadığı sürece pozisyonların korunması gerektiğini söyledi.

Türk Altın İşletmeleri (KOZAL): Hissede ciddi bir birikmiş enerji ve kurumsal/bireysel pozisyonlanma olduğunu belirten Dükkancık, pozisyonların korunmasını tavsiye etti. Ancak hissenin yeni zirveler yapabilmesi için ons altının 4500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı yerleşmesi gerektiğini ifade etti. Kısa vadede hissenin aşağıda 46 TL, yukarıda ise 56 TL direnci arasında güç toplamaya devam edeceğini öngördü.

Girişim Elektrik (GESAN): Son fon düzenlemeleri sonrasında en çok hırpalanan şirketlerden biri olduğunu ve arka arkaya 4 taban yaşadığını belirten Dükkancık, görüntünün oldukça zayıf olduğunu ve olası ilk tepki yükselişinde pozisyon azaltıp kenara çekilmenin mantıklı olacağını ifade etti.