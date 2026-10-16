Borsa İstanbul'da 'MSCI' baskısı: Endeks 12 bin puanın altında

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Borsa İstanbul, MSCI'ın Türk hisselerine yönelik bazı endeks değişikliklerini askıya almasının ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,44 kayıpla 11.896 puandan başladı. İlerleyen dakikalarda satış baskısının artmasıyla endeksteki düşüş yüzde 3'ü aştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 1,42 değer kaybetti. Saat 11.26 itibarıyla kayıplar sırasıyla yüzde 1,97 ve yüzde 3,12 olarak kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puan destek, 12.000 ve 12.100 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamlamıştı.

MSCI, Türkiye endekslerindeki değişiklikleri dondurdu

MSCI, Türk hisse senetlerine yönelik belirli endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya aldığını açıkladı. Kurum, düzenleme ve denetim alanlarında Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması halinde Türkiye'nin "Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünden "Sınır Piyasa" veya "Bağımsız Piyasa" statüsüne geçirilmesinin değerlendirilebileceğini bildirdi.

Gözler S&P'nin Türkiye’ye kararında

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.