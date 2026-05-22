Borsa İstanbul'da ‘mutlak butlan’ şoku: Dr. Nuri Sevgen'den kritik uyarılar ve 20.000 hedefi

Dr. Sevgen, Borsa İstanbul'daki sert satışların ve bankacılık endeksindeki %8,6'ya varan düşüşün arkasında yatan temel sorunun zamanlama olduğunu vurguladı. Siyasi kararın piyasa kapanışına 30-40 dakika kala açıklanmasının yatırımcıda büyük bir paniğe yol açtığını belirten Dr. Sevgen, "Eğer bu haber 18.10’dan sonra gelseydi etkisi bu kadar sert olmazdı; insanlar ne olduğunu anlayamadı ve analiz edemedi" dedi. Panik anında insanların rasyonel düşünemediğini ve zarardan korunmak için hızla satışa yöneldiğini ifade eden Dr. Sevgen, VİOP'ta kontratların spot fiyatın bile altına düştüğüne dikkat çekti.

3,6 milyar TL'lik rekor marjin call ve takas süreci

Piyasalarda son dönemin en yüksek rakamlarından biri olan 3,6 milyar TL tutarında margin call oluştuğunu belirten Dr. Sevgen, bu durumun piyasadaki satış baskısını artırdığını söyledi. Bu rakamın yaklaşık 80 milyon dolara tekabül ettiğini ve piyasanın bunu kaldıramayacak durumda olmadığını belirten Dr. Sevgen, Takasbank nezdindeki işlemlerin saat 15.00'e kadar tamamlanması gerektiğini hatırlattı. Geçmiş deneyimlerine dayanarak, bu denli büyük marjin call'lar varken piyasanın ertesi gün hemen sert yukarı gitmediğini ifade eden Dr. Sevgen, asıl yükseliş dalgasının teminatlar tamamlandıktan sonra başlayabileceğini öngördüğünü dile getirdi.

"Faiz artırımı borsayı daha kötü etkiler"

Piyasadaki likidite ihtiyacına yönelik çözüm önerilerini de paylaşan Dr. Sevgen, bazı kesimlerin faiz artırımı beklentisine karşı çıktı. Ekonominin büyüme sorunları yaşadığı bir atmosferde faiz artırmanın borsayı daha da olumsuz etkileyeceğini savunan Dr. Sevgen, bunun yerine stopaj oranlarının düşürülmesinin veya Varlık Fonu benzeri alımlarla piyasaya destek verilmesinin paniği önlemek adına daha mantıklı bir adım olacağını belirtti. Ayrıca dolar kurundaki ufak hareketliliğin bir kısmının ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle değişen swap tarihlerinden kaynaklandığını ekledi.

20.000 puan hedefi ve yatırımcıya tavsiyeler

Yaşanan tüm paniğe rağmen Borsa İstanbul için 20.000 puan beklentisini koruduğunu ve şu aşamada bir güncelleme yapmaya gerek görmediğini ifade eden Dr. Sevgen, yaşananları ‘iyi hisse senetlerinin yok pahasına satıldığı bir dönem’ olarak nitelendirdi. Yatırımcıların panik yapmadan sakin kalması gerektiğini vurgulayan Dr. Sevgen, özellikle spot fiyatın altında işlem gören vadeli kontratların orta ve uzun vadeli yatırımcılar için avantajlı bir alım fırsatı sunabileceğini belirtti. Dr. Sevgen, piyasanın önümüzdeki günlerde tekrar dengeleneceğine inandığını sözlerine ekledi.