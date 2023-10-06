Borsa İstanbul'da negatif seyir

Dünkü haber akışlarının etkisi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken; Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe kayıpla başladı. ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı, Suriye'de görev yapan Türk insansız hava aracını düşürürken; gün içerisinde Suriye tarafında yürütülen operasyonla ilgili haberler önemli olacak. Diğer taraftan küresel piyasalar bugün, ABD tarım dışı istihdam verisini takip edecek. Tarım dışı istihdam , ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olduğu için, buradan gelecek sürpriz bir verinin oynaklaklık yaratması bekleniyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,92 düşüşle 8410 puandan başlarken; saat 10.02 itibarıyla yüzde 0,53 kayıpla 8444 puanda bulundu. Dün, yeniden 8400 üzerinde kapanış gerçekleştiren BIST 100 endeksinin, bu seviyenin üzerinde haftalık kalıcılık sağlanmasının yükseliş hareketinin devamı açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Bankacılık endeksi ise açılışta, yüzde 0,90 kayıpla 8737 puanda işlem gördü. Sonrasında negatif tarafta hareketine devam eden endeks, şu dakikalarda yüzde 0,17 düşüşle 8802 puanda bulundu.