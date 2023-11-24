Borsa İstanbul'da negatif seyir
Borsa İstanbul, negatif tarafta 8000 puanın altında işlem görürken; içinde bulunduğumuz haftayı kazançlı tamamlamaya hazırlanıyor.
Borsa İstanbul, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştirdiği faiz artırımı sonrası dalgalanırken; günü düşüşle tamamladı. Borsa, haftanın son işlem gününe ise, yatay pozitif başladı.
7873 - 7910 bant aralığında işlem gören BIST 100 endeksi, saat 11.09 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 7869 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,30 düşüş ve yüzde 0,05 artışla hareket etti.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7850 ve 7800 seviyeleri destek, 8000 ve 8060 puan direnç konumunda bulunuyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamlamıştı.