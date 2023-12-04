Borsa İstanbul'da negatif seyir
Borsa İstanbul, haftaya pozitif tarafta başlarken, sonrasında değer kaybına yöneldi ve kritik seviye olan 8000 puanın altına sarktı.
Borsa İstanbul, geçtiğimiz 4 haftayı aralıksız değer kazancıyla tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, sonrasında negatif tarafa geçerken, gün içinde 7962 - 8070 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 11.17 itibarıyla yüzde 0,61 kayıpla 7979 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,73 ve yüzde 0,81 oranında kayıpla hareket etti.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8080 ve 8200 seviyeleri direnç, 8000 ve 7900 puan destek konumunda bulunuyor.
Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazancıyla 8026 puandan tamamlamıştı.