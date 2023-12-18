Borsa İstanbul'da negatif seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz hafta sert yükselişlerin yaşandığı seanslar geçirirken; yeni haftanın ilk işlem gününde negatif tarafta hareket ediyor. Tarihi rekor seviyelerini test eden bankacılık endeksi, pozitif ayrışıyor. Önceki hafta yılın en yüksek yabancı girişinin gerçekleşmesi endeksi desteklerken; cuma günü Moody’s’in Türkiye değerlendirmesini pas geçmesi ise piyasayı baskılıyor. Uzmanlar, yukarı yönlü hareket için 8100 puanın, aşağı yönlü harekette ise 7900 seviyesinin izlendiğini belirtiyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 300 puanın altında bulunmayı sürdürürken, şu dakikalarda 286 baz puanda bulunuyor.

Gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olacak. Ekonomistlerin medyan beklentisi, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde.

Borsada negatif seyir

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,47 değer kaybıyla 7956 puandan başlarken; 7940 - 8010 bant aralığında işlem görüyor. Endeks saat 10.57 itibarıyla yüzde 0,53 kayıpla 7952 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,22 yükseliş ve yüzde 1,33 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 7800 puan destek, 8000 ve 8100 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7993 puandan tamamlamıştı.