Borsa İstanbul’da nisan ayında en çok kazandıran 3 hisse!

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız nisan ayında gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya çalıştı. Yurt dışında gümrük vergileri, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı etkili olurken, yurt içinde siyasi gündem, bilançolar, İstanbul’da hissedilen depremler yakından izlendi.

BIST 100 endeksi, nisan ayını yüzde 6,02 oranında değer kaybıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde yüzde 9,30, sanayi endeksinde de yüzde 4,29 oranında değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde geçen ay en çok değer kazanan endeks, yüzde 25,48 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 10,70 ile spor oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde aylık bazda değer kazanan hisselerde başı yüzde 60,36 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) çekerken, ardından yüzde 57,84 ile Batısöke Çimento (BSOKE) ve yüzde 49,27 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde aylık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 24,35 ile Mia Teknoloji (MIATK) gelirken, onu yüzde 23,59 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 23 değer kaybeden Oyak Çimento (OYAKC) izledi.

Yatırımcıların en çok işlem yaptığı hisseler

BIST 100’de hafta boyunca gerçekleşen hacim 1 trilyon 884 milyar 566 milyon TL oldu.

Piyasada en çok işlem yapılan hisselerde ilk sırada 159 milyar 345 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi geldi. Piyasadaki hacmin 123 milyar 157 milyon TL’lik kısmı Akbank (AKBNK) hissesinde ve 107 milyar 375 milyonu da Yapı Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yapıldı.

Piyasa değeri en yüksek hisseler

BİST 100 endeksinin toplam piyasa değeri geçen haftaya göre sınırlı bir yükselişle 8 trilyon 299 milyar TL oldu.

Endekse dahil hisseler içinde piyasa değeri en yüksek olan Aselsan (ASELS) 615 milyar 600 milyon TL ile ilk sırada geldi. Garanti BBVA (GARAN) piyasa değeri 431 milyar 340 milyon TL, Türk Hava Yolları’nın (THYAO) da 392 milyar 265 milyon TL oldu.