  3. Borsa İstanbul’da pazar değişimi: Yeni liste açıklandı
Borsa İstanbul'da 1 Nisan'da itibaren pazarları değişecek paylar belirlendi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğü 01/04/2026 tarihinden pazarı değişecek payları açıkladı.

1 Nisan'dan itibaren A1CAP, BARMA, ECOGR, EGPRO, GEDIK, GMTAS, KRDMB, LRSHO, MOGAN, NTGAZ, OYYAT, PAGYO ve VKGYO payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

AKMGY, BYDNR, ENDAE, ERCB, IZINV, PRZMA ve YAPRK payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da ve KRTEK payları Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem görecek.

