Borsa İstanbul'da pozitif hava devam ediyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dünkü kuvvetli yükselişinin ardından, haftanın son işlem gününe de değer kazancıyla başladı. Piyasalar, Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunu yakından takip edecek. Piyasaların beklentisi, Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çekmesi yönünde.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 değer kazanarak 9084 puandan başlarken; 9064 - 9133 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 11.38 itibarıyla yüzde 0,52 yükselişle 9103 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,68 ve yüzde 0,05 primle işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9000 ve 8900 seviyeleri destek konumunda, 9200 ve 9300 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9054 puandan tamamlamıştı.