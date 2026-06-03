Borsa İstanbul’da pozitif seyir: Dr. Nuri Sevgen’den kritik seviye uyarıları

Borsa İstanbul’un 14.200 puandan tamamladığı son performansı değerlendiren Dr. Sevgen, bankacılık sektöründeki %4,53’lük güçlü değer kazancının arkasında çeşitli piyasa söylentilerinin yattığını belirtti. BlackRock’ın Türkiye’den banka satın alacağı yönündeki resmiyet kazanmamış duyumlar ile Türkiye ve ABD arasındaki swap anlaşması haberlerinin piyasayı motive ettiğini ifade eden Dr. Sevgen, bu hareketliliği şimdilik spekülasyon kaynaklı bir yükseliş olarak nitelendirdi. Ayrıca, erken seçim tartışmalarının piyasada likidite artışı beklentisi yaratarak olumlu karşılandığını ekledi.

Teknik seviyeler ve kar satışı beklentisi

Endeksin teknik görünümünü paylaşan Dr. Sevgen, 21 günlük ortalamanın geçtiği 14.150 seviyesinin üzerine çıkılmasını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İşlem hacminin henüz zirve seviyelerde olmamasına rağmen yükselişin istikrarlı olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, "13.950-14.000 bölgesi üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyel devam eder; geri çekilmeler şu aşamada birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" dedi. Bugün için olası kar satışları nedeniyle bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini öngören Dr. Sevgen, 14.000 seviyesinin üzerindeki tutunmanın önemine işaret etti.

Küresel likidite ve Bitcoin analizi

Kripto para piyasalarındaki geri çekilmeyi değerlendiren Dr. Sevgen, Bitcoin’deki durumun teknikten ziyade küresel likidite ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde SpaceX, OpenAI, Antropic ve Google gibi dev teknoloji şirketlerinin toplamda 350 milyar dolardan fazla sermaye ihtiyacı olduğunu ve bu büyük halka arzların (IPO) piyasadaki likiditeyi çekebileceğini belirtti. Bitcoin için 67.000 dolar seviyesinin kritik olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, bu seviyenin altındaki hareketlerin 50.000-55.000 dolar bandını gündeme getirebileceği uyarısında bulundu.

Emtia piyasası ve piyasa normalleşmesi

Altın ve gümüşte ana yükseliş hikayesinin değişmediğini belirten Dr. Sevgen, altının 2.400-2.500 dolar, gümüşün ise 72-76,5 dolar bandındaki hareketlerini takip ettiğini söyledi. Petrol fiyatlarında ise İran kaynaklı gerginliklerin 98 dolar direnç bölgesini önemli hale getirdiğini ifade etti. Piyasa işleyişine dair de değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, açığa satış ve ödünç pay piyasasının açılmasının piyasada dengeleyici bir unsur olacağını ve normalleşme sürecini destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca, özel sektörün finansmana erişim amacıyla tahvil ihraçlarına yoğun ilgi gösterdiğini ve bu kağıtların yatırımcılar tarafından tercih edildiğini belirtti.