Borsa İstanbul'da pozitif seyir

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, tarihi zirvesinden adım adım uzaklaşırken; haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0,15 değer kazanarak 5437 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise açılışta, yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, gün içinde 5393 - 5490 bant aralığında hareket ederken; saat 11.18 itibarıyla yüzde 0,60 oranında yükselişle 5460 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 1,40 artışla 4880 puanda bulundu.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama faktoring en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 5588 puandan tamamlamıştı.

Dolar/TL'de sakin seyir

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,62 TL seviyesinde işlem görürken; yeni güne 23,67 TL'den başladı. Dolar, bugün en yüksek 23,6871 TL'yi görürken, saat 12.34 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 23,6672 TL'de hareket etti.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,8058 TL'ye taşımıştı.

Euro, dün tüm zamanların en yüksek seviyesini 25,8580 TL'ye çıkarırken, şu sıralarda yüzde 0,42 değer kazancıyla 25,5862 TL'de bulunuyor.

Gram altında yükseliş trendi sürüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 1485 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2430 lira, Cumhuriyet altını da 9840 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1477 liradan tamamlarken; gram altın dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 1498 liraya taşımıştı.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,7 azalışla günü 1944 dolardan kapatmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,39 üzerinde 1951 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.