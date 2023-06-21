Borsa İstanbul'da pozitif seyir

Borsa İstanbul 3 işlem günü üst üste günü düşüşle tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,93 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 5280 puana çıktı. Endeks gün içinde 5272 - 5306 bant aralığında işlem görürken; saat 10.39 itibarıyla yüzde 0,98 oranında yükselişle 5303 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,46 ve 0,88 oranında yükselişle hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,55 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,02 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksinde 5200 ve 5150 seviyeleri destek, 5300 ve 5400 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kaybederek günü 5.251,61 puandan tamamlamıştı.

Gözler Powell'ın sunumunda

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Banka'nın geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarının devam edebileceğine ilişkin yönlendirmeler ve Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl bitene kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını ifade eden analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini bildirdi.