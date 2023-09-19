Borsa İstanbul'da pozitif seyir

Geçtiğimiz haftadan itibaren değer kaybında hareket eden Borsa İstanbul, dünkü işlemlerde sert geriledi. Uzmanlar, endekste 7400 puanın oldukça önemli olduğuna dikkat çekerken; bu direnç seviyesinin kırılmasıyla borsada bir trend değişiminden bahsedilebileceğinin altını çizdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bugün Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya gelmesi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Ayrıca perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli yurt içi gündemi olarak öne çıkıyor. Beklenti, bankanın politika faizini 500 baz puan yukarı çekmesi.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,21 değer kazanarak 7696 puana çıkarken; 7644 - 7789 bant aralığında işlem görüyor. Endeks, saat 10.57 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 7717 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,18 ve yüzde 0,37 oranında yükselişle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7700 ve 7800 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasaların gözü Fed'de

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediğini ifade ederek, Kongre'nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirmekte zorluk yaşamasının ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığını kaydetti.

7400 seviyesi önemini korumaya devam ediyor

İntegral Yatırım

BIST100 endeksi 22 günlük ortalamasının altında güç kaybetti. Teknik göstergelerde yavaşlama sinyalleri belirginleşti. RSI uzun bir süredir görmediği seviyeler olan 40’lı bölgeye doğru gerilemiş görünüyor. Buna karşın 50 günlük ortalama olan 7400 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Bu seviyeye doğru oluşabilecek geri çekilmeyi düzeltmenin devamı olarak okumaya devam edeceğiz. Ancak 7400 seviyesinden teknik tepkilerin gelmekte zorlanması halinde strateji değişikliğine gitmek gerekecektir. Daatlik grafiklere baktığımızda teknik göstergelerde aşırılaşma var. Dolayısıyla dünkü sert satış sonrası bugün yukarı yönlü tepkiler oluşabilir.