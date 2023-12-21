Borsa İstanbul'da pozitif seyir

Borsa İstanbul, geçtiğimiz üç işlem gününü aralıksız değer kaybıyla tamamlarken; haftanın dördüncü işlem gününe de düşüşle başladı. Borsa, sonrasında pozitif tarafa geçerken; gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin medyan beklentisi, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı yönünde. Analistler, politika faizine ilişkin kararın yanında politika metnindeki yönlendirmelerin de önemini vurgulayarak, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

BIST 100 endeksi güne, yüzde 0,08 değer kaybıyla 7657 puandan başlarken; 7627 - 7693 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 12.01 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 7688 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,23 artarken, holding endeksi yüzde 0,01 azalış kaydetti. Şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,45 ve yüzde 0,33 primle işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7590 ve 7500 puan destek, 7700 ve 7810 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7662 puandan tamamlamıştı.