Borsa İstanbul'da pozitif seyir sürüyor

Borsa İstanbul 100 endeksi 4 gündür aralıksız yükselişini sürdürüyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 3,79 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 5 bin 128 puana çıktı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 5 bin 159 puanı görürken; en düşük ise 5 bin 121 puanı gördü. Endeks saat 11:06 itibarıyla yüzde 0,60 oranında yükselişle 5 bin 154 puanda hareket ediyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 artarken, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Şu dakikalarda ise sırasıyla yüzde 0,40 ve yüzde 0,58 oranında primli seyrediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,55 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 5150 ve 5200 seviyeleri direnç, 5050 ve 5000 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazanarak günü 5 bin 124 puandan kapatmıştı.