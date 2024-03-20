Borsa İstanbul'da pozitif seyir sürüyor
Borsa İstanbul, 6 işlem günü aradan sonra dün başlayan pozitif seyrine bugün de devam ediyor. Endekste, 9000 ve 9200 seviyeleri direnç, 8800 ve 8700 puan destek konumunda bulunuyor.
Borsa İstanbul, 6 işlem günü aradan sonra dün günü yükselişle tamamlarken; bugün de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 değer kazanarak 8932 puandan başlarken; 8905 - 8972 bant aralığında hareket ediyor. Endeks, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,47 primle 8970 puanda bulundu.
Dün yüzde 5'e yakın değer kazanan bankacılık endeksi, açılışta yüzde 0,28 geriledi ve şu dakikalarda ise, yüzde 0,67 yükselişle 10134 puanda işlem gördü.
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 8929 puandan tamamlamıştı.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9000 ve 9200 seviyeleri direnç, 8800 ve 8700 puan destek konumunda bulunuyor.