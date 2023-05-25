Borsa İstanbul'da primli seyir

Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 iş günü kalırken, uzmanlar yatırımcıları volatil seyre karşı uyarıyor. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 15,45 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4440 puana çıktı. Endeks bugün içerisinde 4418 - 4456 bandında hareket ederken; saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,08 oranında yükselişle 4430 puanda işlem görüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,88 ve yüzde 0,48 değer kazancıyla hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,33 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,03 değer kaybederek günü 4424 puandan kapatmıştı.

Küresel piyasalarda 'borç krizi' etkisi

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin negatif seyrini sürdürdüğünü belirtti. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasında düzenlenen borç limitine dair görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini dile getirdi.