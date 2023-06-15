Borsa İstanbul'da primli seyir

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 36 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5397 puana yükseldi. Endeks, gün içinde 5378 - 5439 bant aralığında hareket ederken, saat 12.28 itibarıyla yüzde 1,00 oranında yükselişle 5415 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5250 ve 5150 seviyeleri destek, 5400 ve 5500 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi açılışta, yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükselirken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,87 ve 0,81 artışla hareket ediyor.

Tüm sektör endeksler değer kazanırken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 5360 puandan tamamladı.

Powell'dan faiz mesajı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izliyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü belirterek, temmuz toplantısı hakkında da karar vermediklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa Banka'nın, faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.