Borsa İstanbul'da primli seyir

8 işlem günü aralıksız 8000 puanın üzerinde kapanış yapan Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde daha sakin bir seans geçiriyor. Uzmanlar, 21 Eylül'de gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar borsanın yatay bir seyirde hareket etmesini bekliyor.

BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,30 değer kazanarak 8184 puana çıkarken; saat 11.22 itibarıyla yüzde 0,41 yükselişle 8192 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,30 ve yüzde 0,77 oranında kazançta. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,81 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 8200 ve 8300 seviyesi direnç, 8100 ve 8000 puan destek konumunda bulunuyor.

Gözler ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.